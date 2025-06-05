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В Азербайджане паспорта на культурные ценности будут выдаваться в едином порядке

Политика Материалы 5 июня 2025 16:03 (UTC +04:00)
В Азербайджане паспорта на культурные ценности будут выдаваться в едином порядке

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане паспорта на культурные ценности будут выдаваться в едином порядке.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло свое отражение в изменении к закону "Об охране памятников истории и культуры", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, правила паспортизации недвижимых памятников и примерная форма паспорта будут определяться органом (учреждением), назначаемым соответствующим органом Исполнительной власти.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок утвердить правила паспортизации недвижимых памятников и образцовую форму паспорта и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

Глава государства подписал указ об исполнении соответствующего закона.

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