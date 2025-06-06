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В городе Шуша совершен праздничный намаз по случаю праздника Гурбан

Общество Материалы 6 июня 2025 11:29 (UTC +04:00)
В городе Шуша совершен праздничный намаз по случаю праздника Гурбан

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 6 июня в городе Шуша по случаю праздника Гурбан был совершен праздничный намаз.

Как сообщает в пятницу Trend, во время праздничного намаза, проведённого в мечети Юхары Говхар Ага, были вознесены молитвы за народ и государство, а также высказаны пожелания мира и благополучия.

Во время праздничного намаза была также почтена память сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, и прочитаны молитвы за упокой их душ.

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