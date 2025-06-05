Очередной марафон солидарности «Ноль отходов» посвящён Всемирному дню окружающей среды – 5 июня

В связи с 5 июня – Всемирным днём окружающей среды – при инициативе Фонда Red Hearts и Kapital Bank, а также при партнёрстве с Министерством экологии и природных ресурсов состоялся очередной марафон солидарности «Ноль отходов».

Акция прошла в прибрежной полосе Каспия в посёлке Истису Хачмазского района. В ходе мероприятия было собрано в общей сложности 847 килограммов бытовых отходов, которые были переданы соответствующим структурам.

К очистке прибрежных территорий Каспийского моря добровольно присоединились 57 сотрудников филиальной сети Kapital Bank охватывающей экономические районы Куба-Хачмаз.

Основной целью акции является привлечение внимания общества к важности правильного управления отходами и сохранения чистоты окружающей среды, а также акцент на экологическую ситуацию в прибрежных регионах.

Президент Фонда Red Hearts Юсиф Поладов, комментируя проект, отметил что в объявленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 2024 году Году солидарности во имя зеленого мира марафон, инициированный Фондом Красные Сердца и Капитал Банком, проводится на регулярной основе. Цель марафона повышение экологической грамотности и чувствительности к окружающей среде в обществе, а также пропаганда соблюдения чистоты в прибрежных, горных и лесных районах, предотвращение загрязнения этих территорий бытовыми отходами и призыв каждого человека к более ответственному отношению к природе.

Следует отметить, что фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.