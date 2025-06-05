Названы доходы государственного бюджета Азербайджана за январь-май 2025 г.

С января по май текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана превысили прогноз. Основные поступления обеспечили налоговая и таможенная службы, а также трансферт из Государственного нефтяного фонда. Значительно выросли прочие поступления, однако доходы от платных услуг, предоставляемых госструктурами, оказались ниже прогноза. Расходы бюджета были реализованы почти в полном объёме.

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