Потребление сырой стали в Иране сократилось
Потенциал производства стали в Иране составляет около 40 млн тонн в год. Иран заявляет, что ведется работа по увеличению этого потенциала.
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