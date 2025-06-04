YARAT объявил приём заявок на Неделю перформансов в рамках групповой выставки "Однажды море"

БАКУ /Trend Life/ - Центр Современного Искусства YARAT запускает прием заявок на участие в программе "Неделя перформансов", которая пройдет в рамках групповой выставки «Однажды море». Проект направлен на исследование экологических, культурных и психологических слоев Каспийского моря, сообщили Trend Life в пресс-службе YARAT. Крайний срок подачи заявок - 15 июня 2025 года
“Когда исчезает вода, где заканчивается море?”
Каспийское море долгое время воспринималось как объект эксплуатации и контроля. Сегодня оно как физически, так и символически отступает. С изменением его границ меняются и связанные с ним истории, и смыслы. Этот открытый конкурс приглашает художников воспринимать море не как отдаленный фон, а как живой, нестабильный материал, насыщенный историей, эмоциями и потенциалом.
Принимаются заявки по следующим направлениям:
– Перформанс
– Временные медиа (видео, саунд, цифровые технологии)
– Текст
– Практики, основанные на участии.
Мы ищем вдумчивые, критические и поэтические подходы к разделенному состоянию Каспийского моря — его исчезнувшим, напряженным и возможным будущим.
Основная информация:
– Участие бесплатное, ограничения по языку отсутствуют,
– Крайний срок подачи заявок: 15 июня 2025 года,
– После завершения подачи заявок будет проведен процесс отбора кураторским советом,
– Результаты (прием или отказ) будут отправлены участникам по электронной почте до 18 июня 2025 года,
– Выбранным участникам будут предоставлены полные сведения о программе, процессе подготовки и других деталях.
Неделя перформансов состоится в рамках выставки «Однажды море» в Центре Современного Искусства YARAT. Программа будет включать подготовительные этапы, семинары и публичные презентации выбранных работ.
Мы с нетерпением ждем ваших индивидуальных и художественных взглядов на Каспийское море.
Ссылка для регистрации: https://shorturl.at/d9Pei
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