Внутренняя система орошения в селе Агалы будет модернизирована

БАКУ /Trend/ - На освобождённых от оккупации территориях Азербайджана поэтапно продолжаются восстановительно-строительные и благоустроительные работы: обновляется инфраструктура, реставрируются исторические памятники - одним словом, происходит возрождение Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает Trend, в продолжение этих работ в селе Агалы Зангиланского района в рамках пилотного проекта будет построена внутренняя система орошения на территории в 110 гектаров.

В связи с этим будет подготовлена проектно-сметная документация.

В настоящее время Открытое акционерное общество (ОАО) "Aqroservis" проводит отбор компании, которая подготовит проектно-сметную документацию для строительства системы орошения на указанной территории.

Подготовка документации по указанным работам, согласно прогнозам, обойдётся в 41,8 тысячи манатов.