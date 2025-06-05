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Внутренняя система орошения в селе Агалы будет модернизирована

Экономика Материалы 5 июня 2025 11:04 (UTC +04:00)
Внутренняя система орошения в селе Агалы будет модернизирована

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - На освобождённых от оккупации территориях Азербайджана поэтапно продолжаются восстановительно-строительные и благоустроительные работы: обновляется инфраструктура, реставрируются исторические памятники - одним словом, происходит возрождение Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает Trend, в продолжение этих работ в селе Агалы Зангиланского района в рамках пилотного проекта будет построена внутренняя система орошения на территории в 110 гектаров.

В связи с этим будет подготовлена проектно-сметная документация.

В настоящее время Открытое акционерное общество (ОАО) "Aqroservis" проводит отбор компании, которая подготовит проектно-сметную документацию для строительства системы орошения на указанной территории.

Подготовка документации по указанным работам, согласно прогнозам, обойдётся в 41,8 тысячи манатов.

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