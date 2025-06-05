Бюджетные поступления по линии ГНС Азербайджана выполнены с превышением прогноза
В январе-мае текущего года бюджетные поступления по линии Государственной налоговой службы выполнены на 5,7% больше прогноза
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