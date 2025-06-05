В Узбекистане рассказали о планах сотрудничества с шведской компанией SCANIA
В рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума, который пройдет 10–12 июня, планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между Агентством по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана и шведской компанией SCANIA. Документ станет важным шагом в развитии промышленного сотрудничества и откроет новые возможности для совместных проектов в машиностроении, переработке минеральных ресурсов и инвестициях.
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