В ЦАМО проходит мероприятие, посвященное историко-культурному наследию Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Центре анализа международных отношений (ЦАМО) проводится научно-практическое мероприятие "Камни говорят в тишине: защита наследия Азербайджана".

Как сообщает в четверг Trend, основная цель мероприятия – представить общественности проделанную работу по документированию, охране и доведению до сведения международного сообщества образцов историко-культурного наследия, принадлежащих азербайджанскому народу, но в настоящее время находящихся на территории Республики Армения.

В рамках мероприятия будет представлено фундаментальное издание «Время собирать камни».

Книга основана на научных и фактологических материалах и обосновывает, что Западный Азербайджан - это древняя земля, исторически принадлежащая азербайджанскому народу.

В издании представлены фото- и документальные свидетельства об архитектурных, религиозных и других памятниках культуры, расположенных на территории региона и в разное время разрушенных или стертых с лица земли.

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