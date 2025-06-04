Грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту планируется увеличить до 10 млн тонн в ближайшие 3 года - генсек ТРАСЕКА

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на сегодня, благодаря тому, что находится на стыке коридоров в направлении Север-Юг, Восток-Запад, играет огромную роль в региональной связности. И в этой связи хочу отметить, что реализация проекта по цифровизации или же реализация тех планов, которые намечены в рамках ТРАСЕКА, положительно будут влиять на объемы перевозок грузов, которые осуществляются по маршрутам ТРАСЕКА, в том числе через Азербайджан.

Об этом сказал в интервью Trend генеральный секретарь международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) Асет Асавбаев в рамках 30-го юбилейного мероприятия "Бакинская энергетическая неделя".

Он отметил, что в рамках ТРАСЕКА предлагается подписать ряд соглашений.

"В частности, Соглашения о едином транзитном разрешении, которые направлены на оптимизацию количества разрешений при осуществлении перевозок грузов автомобильным транспортом. Это первое. Второе, по цифровизации. Благодаря усилиям стран, в том числе Азербайджана, нам удалось впервые продемонстрировать и осуществить обмен электронными накладными ЦИМ/СМГС. Что это даст? В дальнейшем, в перспективе, после внедрения данного документа это позволит сократить сроки перевозки грузов по маршрутам ТРАСЕКА. В частности, как вы знаете, маршрут ТРАСЕКА включает в себя как ширококолейные, так и узкоколейные железнодорожные линии для железнодорожного транспорта. Соответственно, когда осуществляется перевозка контейнеров, перевозка грузов железнодорожным транспортом, будь это в контейнерах или же в вагонах, вы должны отправлять, соответственно, накладную. И поэтому применение единой накладной, еще и в цифровом формате, позволит увеличить объемы перевозок грузов и сократить количество документов", - сказал он.

А.Асавбаев отметил, что в ближайшие три года планируется увеличить объем перевозок по Транскаспийскому маршруту до 10 миллионов тонн грузов.

Генеральный секретарь также коснулся некоторых статистических показателей.

"Важно отметить, что по маршрутам ТРАСЕКА только по Транскаспийскому участку в 2024 году был рост по сравнению с 2023 годом на 62%. В целом хочу отметить, что у нас, если в 2021 году объем перевозок грузов по Транскаспийскому маршруту Казахстан-Азербайджан-Грузия и далее составлял 600 тысяч тонн, то по итогам прошлого года уже составил 4,2 миллиона тонн, что говорит о росте более чем в восемь раз. То есть такими темпами мы планируем, что в ближайшее время этот рост будет продолжаться. В ближайшие три года планируется увеличить объем перевозок по данному маршруту до 10 миллионов тонн грузов. Но для этого, как я отметил, важно решать проблемы", - подчеркнул Асет Асавбаев.

Другой вопрос - это строительство новых пунктов пропуска, развитие пропускной способности пунктов пропуска. Данный вопрос также является приоритетом для ТРАСЕКА, добавил он.

Он отметил, что в рамках ТРАСЕКА идет работа над цифровизацией, над институциональной основой.

"То есть мы предлагаем подписать те соглашения, которые упростят перевозки по нашему маршруту. К примеру, в рамках Рабочей группы ТРАСЕКА у нас есть проект по разработке Соглашения о цифровизации перевозок грузов по маршруту ТРАСЕКА. Потому что сейчас, как вы знаете, будь это частный сектор, будь это государственные железные дороги, они все говорят о важности информационного обмена. Но нет основы для того, чтобы осуществлять информационный обмен документами или информацией, сведениями. Нужна институциональная основа, нужно соглашение. Поэтому мы подготовили проект соглашения, и сейчас Рабочая группа работает над совершенствованием данного текста соглашения. Принятие этого соглашения как раз позволит реализовать все эти инициативы по цифровизации, о которых говорят разные представители железных дорог, морских портов и так далее", - сказал он.

Генсек рассказал и о возможных проблемах.

"Конечно, важно также решать проблему паромов на Каспийском море, увеличивать количество судов, которые должны оперировать между портами, так как из-за непогоды зачастую у нас образовываются очереди, поэтому нам важно увеличивать количество, чтобы мы могли решать проблему с очередями.

Еще вопрос - это строительство новых пунктов пропуска, развитие пропускной способности. Это также является приоритетом для ТРАСЕКА", - сказал он.

А.Асавбаев отметил, что для реализации всех этих проектов важно решать вопрос финансирования.

"С целью решения данного вопроса на Заседании Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА, которое прошло в г. Тегеран в феврале 2025 года, мы приняли важное решение о создании Фонда ТРАСЕКА. Фонд ТРАСЕКА позволит аккумулировать средства для финансирования важных проектов на маршрутах ТРАСЕКА. То есть это такой институционально важный инструмент, который в целом позволит решать проблемы финансирования на коридоре ТРАСЕКА", - сказал он.

По словам А.Асавбаева, с целью поддержки инфраструктурных проектов по инициативе ЕС будет выделено порядка 10 миллионов евро.

Генеральный секретарь отметил, что интерес международных финансовых институтов к проектам на маршрутах ТРАСЕКА, в частности, по Транскаспийскому маршруту, очень высокий.

"Последние исследования, будь те Всемирного банка, Азиатского банка развития, или Европейского банка реконструкции и развития, они все показывают о том, что интерес большой, и ожидается переориентация грузопотока, но в то же время поднимается вопрос увеличения инвестиций на наш коридор. Поэтому хочу сказать, что только в рамках инициативы Европейского союза, которая была озвучена с целью соединения Центральной Азии между собой и соединения Центральной Азии с Европейским союзом, будет выделяться ЕС порядка 10 миллионов евро с целью поддержки инфраструктурных проектов в странах ТРАСЕКА и по маршруту ТРАСЕКА.

Особо хочу отметить роль Азербайджана, который обеспечивает очень важную связующую роль между странами.

То, что проводит Азербайджан, а именно модернизирует порт Алят, железнодорожные участки, ведет огромную работу по строительству и выходу на Нахчыван, то есть соединение с Нахчываном и в дальнейшем соединение с Турцией, это все очень положительно будет влиять на развитие Среднего коридора. С учётом того роста, который мы ожидаем, важно, конечно, сообща реализовывать все эти проекты, для того, чтобы мы могли завтра осилить тот грузопоток, который будет переориентирован на коридор ТРАСЕКА, на Транскаспийский коридор, который мы называем Средний коридор, таким образом, роль этого коридора с каждым годом будет все больше расти", - сказал он.