Премьер-министр Азербайджана принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе

БАКУ /Trend/ - 5 июня в столице Республики Таджикистан Душанбе состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщили в четверг Trend в Кабмине Азербайджана, в заседании принял участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

"Выступая на заседании, А.Асадов акцентировал внимание на вопросах повестки дня, затрагивающих экономическую, правовую и гуманитарную сферы, а также бюджетные и кадровые вопросы, связанные с деятельностью Содружества.

Назвав гуманитарное сотрудничество одним из ключевых направлений взаимодействия в рамках СНГ, премьер-министр отметил важность развития добровольческого движения и укрепления международного сотрудничества в сфере волонтерства. «Как известно, в декабре прошлого года в городе Баку был успешно проведен Форум волонтерских движений, в котором активное участие приняла молодежь из стран Содружества, были организованы многочисленные панельные сессии и круглые столы», - добавил А.Асадов.

Внимание участников заседания было также привлечено к значимым культурным и спортивным мероприятиям, которые состоятся в 2025 году в рамках СНГ.

Подчеркнуто, что с 28 сентября по 8 октября текущего года в Гяндже и других городах Азербайджана пройдут III Игры стран СНГ, которые охватят 23 вида спорта.

«Уже запущен официальный сайт игр, где можно ознакомиться с новостями о процессе подготовки мероприятия, расписанием соревнований и спортивных площадках», - сказал премьер-министр.

А.Асадов также отметил, что в связи с объявлением города Лачин «Культурной столицей Содружества в 2025 году» был утверждён План мероприятий, в соответствии с которым предусмотрено проведение конференций, концертов, выставок, театральных и кинофестивалей, а также организация конкурсов и медиа-туров.

Коснувшись мероприятий по случаю 80-летия Победы над фашизмом, премьер-министр подчеркнул, что азербайджанский народ внес значительный вклад в общее дело Победы как на полях сражений, так и в тылу.

А.Асадов также напомнил, что Азербайджан придает важное значение дальнейшему расширению торгово-экономических связей с государствами-членами Содружества.

«В этой связи, отрадно отметить сохранение положительной динамики товарооборота Азербайджана со странами СНГ, который в 2024 г. вырос на 7%. По итогам 4 месяцев текущего года фиксируем прирост в 43%», - заявил он.

Проинформировав участников заседания о шагах, предпринимаемых Азербайджаном по усовершенствованию транспортной инфраструктуры, премьер-министр сообщил, что особое внимание уделяется вопросам цифровизации таможенных и транзитных операций. Азербайджан, являясь одним из важнейших транспортно-логистических центров Евразии, играет значимую роль в развитии транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг».

Рассказав об успешно реализуемых в Азербайджане крупномасштабных проектах в области возобновляемых источников энергии, А.Асадов отметил, что подписанные контракты по солнечным и ветровым электростанциям обеспечат стране дополнительно 6 гигаватт энергии к 2030 году.

«Также, за счет собственных инвестиций наращивается гидроэнергетический потенциал в Восточно-Зангезурском и Карабахском районах Азербайджанской Республики путем строительства и введения в эксплуатацию гидроэлектростанций различной мощности. В результате проводимых работ в течение последующих пяти лет планируется удвоить потенциал по производству энергии из возобновляемых источников», - добавил он.

Подводя итоги, премьер-министр Азербайджана выразил надежду на продолжение тесного взаимодействия на межправительственном уровне в рамках СНГ, которое положительно сказывается на расширении двустороннего и многостороннего сотрудничества между государствами-членами.

По итогам заседания главами правительств государств-участников СНГ был подписан ряд документов",- говорится в сообщении ведомства.

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