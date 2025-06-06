АБР и АБИИ оценили перспективы финансирования проектов "зеленой" энергии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На Филиппинах состоялась встреча с участием представителей Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) по перспективам финансирования проектов "зеленой" энергии в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, встреча состоялась в рамках «Азиатского форума чистой энергетики 2025», организованного АБР в столице Филиппин - Маниле, на тему «Укрепляя будущее: инновации в сфере чистой энергетики, региональное сотрудничество и интеграция, финансовые решения».

Азербайджан на форуме представляла делегация во главе с заместителем министра энергетики Орханом Зейналовым.

Заместитель министра выступил на панельной сессии, организованной в рамках Форума, на тему «Зеленые коридоры для общего будущего Центральной, Западной и Восточной Азии». В своем выступлении он рассказал о целях Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики, реализуемых межрегиональных инфраструктурных проектах по экспорту "зелёной" энергии, а также о возможностях сотрудничества с азиатскими странами в этом контексте. В то же время было подчеркнуто, что энергетические инициативы, объявленные в рамках конференции COP29, организованной Азербайджаном, создают возможности для ускорения "зеленого" перехода и международного партнерства.

В рамках визита представители Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также АБР и АБИИ приняли участие в круглом столе, посвященном коридору "зеленой" энергии Центральная Азия-Азербайджан. На мероприятии обсуждались укрепление энергетических связей, развитие маршрутов транспортировки "зеленой" энергии и возможности многостороннего сотрудничества в этой области. Кроме того, с участием представителей АБР и АБИИ была проведена встреча, на которой обсуждались перспективы финансирования проектов "зеленой" энергии в Азербайджане.

Кроме того, состоялась встреча с исполнительным директором Азиатского банка развития (АБР) Рэйчел Томпсон. В ходе встречи были обсуждены вопросы существующего сотрудничества между Азербайджаном и АБР в энергетической сфере, в частности перспективы совместной деятельности по проектам в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Стороны также обменялись мнениями относительно мер, предпринимаемых Азербайджаном для развития "зеленых" энергетических коридоров, и финансовых механизмов, направленных на поддержку инвестиций в эту сферу.

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