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Обсуждены связи в ряде сфер между Азербайджаном и Россией

Политика Материалы 5 июня 2025 20:11 (UTC +04:00)
Обсуждены связи в ряде сфер между Азербайджаном и Россией
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - 5 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Александра Грушко и руководителей дипломатических представительств России, аккредитованных в европейских странах.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана, передает Trend.

В ходе встречи были обсуждены политические, экономические, торговые, гуманитарные и другие аспекты азербайджано-российских отношений, вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов отметил важность интенсивных взаимных визитов и контактов в развитии азербайджано-российских отношений.

Участники встречи поблагодарили за прием и задали интересующие их вопросы о внешней политике страны.

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