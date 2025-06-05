Обсуждены связи в ряде сфер между Азербайджаном и Россией

БАКУ /Trend/ - 5 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Александра Грушко и руководителей дипломатических представительств России, аккредитованных в европейских странах.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана, передает Trend.

В ходе встречи были обсуждены политические, экономические, торговые, гуманитарные и другие аспекты азербайджано-российских отношений, вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов отметил важность интенсивных взаимных визитов и контактов в развитии азербайджано-российских отношений.

Участники встречи поблагодарили за прием и задали интересующие их вопросы о внешней политике страны.

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