Назван объем платежей, осуществленных через Межбанковский карточный центр
В 2024 году объем операций, осуществляемых через услуги интернет-банкинга, по сравнению с 2023 годом увеличился на более чем 20%.
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