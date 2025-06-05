В Шамахинском и Хызинском районах произошли землетрясения

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в 16:02 по местному времени в Шамахинском районе Азербайджана, в 15 километрах к юго-западу от станции Пиргулу.

Об этом в четверг Trend сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

Отмечается, что по данным Бюро изучения землетрясений, землетрясение, произошедшее на глубине 7 километров, ощущалось в эпицентре силой 4 балла, а в населённых пунктах близ Шамахинского и Хызинского районов - от 3 до 4 баллов.

В 16:04 по местному времени было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 в Шамахинском и Хызинском районах. Землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 4 км, не ощущалось.

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