Азербайджанская государственная детская филармония поздравила своих маленьких друзей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственной детской филармонии состоялась концертная программа, посвящённая Международному дню защиты детей. Маленькие таланты представили богатую и разнообразную музыкальную программу, а яркие сценические костюмы создали у гостей праздника самые приятные впечатления, сообщает Trend Life.

Этот концерт одновременно был и отчётным - в течение года дети усердно учились и с большим энтузиазмом, волнением и любовью продемонстрировали свои знания и умения зрителям, собравшимся в зале.

В концерте приняли участие коллективы, действующие при Детской филармонии: ансамбль духовых инструментов (художественный руководитель Сарван Мехдизаде), ансамбль народных инструментов "Садаф" (художественный руководитель Гянджа Мехдиева, преподаватель Эльбрус Нифтялиев), вокальный ансамбль "Пэриляр" (преподаватель Лейла Асланова), группа гимнастов (преподаватель Сабина Джалилова), детский хор "Шамс" (художественный руководитель Лейла Мурадзада), детский хор "Сяда" (художественный руководитель Айсель Мехдизаде), музыкальный детский театр (преподаватель Агасалим Фейзуллаев), ансамбль народного танца (художественные руководители Нигяр Зейналова, Мухаммед Гулиев, преподаватели Зейнал Джигерханов, Гюнель Тахмазова). Режиссёром концертной программы выступила Гюнай Саттарова.

Перед концертом была организована выставка работ молодых и талантливых художников из кружка рисования "Умелые руки" (преподаватели Гюнай Караева, Сэрийя Теймурова, Фарида Сулейманлы, Фидан Гурбанова). После этого прошла "Ярмарка творчества", где были выставлены и предложены для продажи разнообразные поделки и художественные работы детей. Ярмарка вызвала большой интерес у зрителей.

По окончании концерта все участники были награждены сертификатами за активное участие в культурной и творческой жизни Детской филармонии.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az,

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