Азербайджан-Турция: Музыкальный мост от сердца к сердцу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт «От сердца к сердцу», организованный арт-центром Hoş Atölye в рамках проекта "Поддержка молодежи" (Gənclərə dəstək), сообщает Trend Life.

Открыла вечер пианистка, преподаватель факультета изящных искусств Университета Мармара (Турция) Айтадж Рзагулиева, которая не только представила концертную программу, но и погрузила слушателей в историю исполняемых произведений, раскрыв их художественные образы, эпоху и внутреннюю драматургию.

На сцену один за другим выходили молодые и талантливые музыканты, каждый из которых добавлял в вечер свою индивидуальность и настроение.

В концерте приняли участие - Бегюм Айдын, Утку Караташ, Эгемен Озгювен, Керем Узункая и сама Айтадж Рзагулиева (фортепиано), Ферайе Кумру (кларнет), Гюнеш Тыглы (флейта и сопрано), Джан Черигенч (виолончель), Мерт Копуз (баглама), Джан Унал (ударные инструменты).

В их исполнении прозвучали произведения азербайджанских, турецких и мировых авторов. Звучание было искренним, живым и проникающим - музыка лилась свободно, словно диалог душ, и выступления сопровождались овациями.

Доктор философии по искусствоведению, музыковед Айнур Искендерова отметила значимость подобных мероприятий как символа крепнущей дружбы и культурного обмена между Азербайджаном и Турцией. Она выразила особую признательность Айтадж Рзагулиевой за организацию этого душевного вечера, вручила участникам дипломы от имени руководства филармонии и пожелала им новых творческих горизонтов.

Концерт "От сердца к сердцу" стал не просто музыкальным событием - он превратился в пространство, где встречаются культуры, вдохновение и юная энергия, объединённые искренним посланием братства двух народов.

Фото- Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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