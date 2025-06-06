Стало известно количество кредитов, выданных по линии ИКГФ в Азербайджане
На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал значительное количество кредитов, обеспечил предоставление гарантий и субсидий, а также реализовал тысячи квартир в аренду.
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