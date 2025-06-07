Китай укрепляет позиции в транзите казахстанской нефти - прогноз аналитиков
За последние два десятилетия Китай стал одним из ключевых игроков в нефтегазовом секторе Казахстана, особенно в области транзита нефти, следует из последнего прогноза инвестиционного банка Teniz Capital.
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