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Руководство министерства обороны Азербайджана встретилось с личным составом

Общество Материалы 7 июня 2025 13:07 (UTC +04:00)
Руководство министерства обороны Азербайджана встретилось с личным составом

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - По случаю Гурбан байрамы руководство министерства обороны посетило воинские части и встретилось с личным составом.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Личному составу были переданы поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Руководство министерства также встретилось с военнослужащими на боевой позиции и поинтересовалось их служебно-боевой деятельностью.

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Руководство министерства обороны Азербайджана встретилось с личным составом
Руководство министерства обороны Азербайджана встретилось с личным составом
Руководство министерства обороны Азербайджана встретилось с личным составом
Руководство министерства обороны Азербайджана встретилось с личным составом
Руководство министерства обороны Азербайджана встретилось с личным составом
Руководство министерства обороны Азербайджана встретилось с личным составом
Руководство министерства обороны Азербайджана встретилось с личным составом
Руководство министерства обороны Азербайджана встретилось с личным составом
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