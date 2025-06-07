Летний сезон в Баку открылся феерическим концертом на берегу Каспия (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Феерическим концертом ознаменовалось начало летнего музыкального сезона в Sea Breeze, превратив побережье Каспия в настоящий эпицентр музыкального праздника, сообщает Trend Life.

Главными героями праздничного вечера стали народный артист Азербайджана Мири Юсиф, обаятельный и лиричный Амирчик, а также харизматичный Дмитрий Колдун. Компанию им составили энергичные DJ Came и DJ China, наполнившие вечер яркими ритмами танцпола.

Дмитрий Колдун вышел на сцену с теплым приветствием на азербайджанском, мгновенно расположив к себе публику. Под светом прожекторов зазвучали его хиты - "Дай мне силу", "Корабли" и "Это любовь", и зрители буквально растворились в романтике его исполнения.

Следом - взрыв эмоций от Амирчика. Молодой кумир российской молодежи задал жару своим выступлением. Зал взорвался восторгом, когда услышал "Розовый вечер" - песню, которую пели хором вместе с артистом. Его заключительная композиция "Кандай", исполненная на киргизском, стала трогательной точкой в его номере.

А затем - настоящая магия от Мири Юсифа. Как только он вышел на сцену, энергия словно окутала каждого. Любимые композиции, такие как "Mən küləyəm", "Bir siqaret", "Ağ təyyarə", "Ad günü", "Səndən bir dənədir" и другие, вызвали настоящий шквал эмоций. А премьера новой песни на русском "Снова ты" покорила публику своей чувственностью и танцевальной волной.

"Я ожидал, что концерт пройдет хорошо, но получилось даже лучше. Это была одна из лучших концертных организаций за последние годы. Мы с командой в восторге!" — признался Мири Юсиф.

И еще один волнующий момент украсил этот вечер: гость из Турции Атаджан Эрдоган сделал предложение своей возлюбленной Башак Далоглу прямо во время концерта! Публика взорвалась овациями, когда девушка произнесла заветное "Да!" - трогательная история любви длиной в 14 лет нашла своё продолжение под звуки музыки и вспышки софитов.

И как апогей вечера - рассыпавшийся над морем салют, ставший красивой традицией Sea Breeze, озарил небо над побережьем под аплодисменты и восторженные возгласы публики.

Лето только началось, а оно уже обещает быть незабываемым!

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