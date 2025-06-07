ITFC сохраняет стратегический акцент на финансировании энергетики - ДАННЫЕ с 2016 г.
Фото: ITFC
Поддержка ITFC остаётся ключевым фактором обеспечения доступа к энергоресурсам в странах-членах, что способствует экономическому росту и повышению уровня жизни населения.
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