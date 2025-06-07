Обзор событий финансового сектора Азербайджана за неделю

На этой неделе в министерстве финансов был проведен очередной депозитный аукцион, и остаток на едином казначейском счете в размере 500 миллионов манатов был размещен на депозит со средневзвешенной процентной ставкой 6,42%

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