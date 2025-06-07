Аналитики ожидают высокий интерес инвесторов к проектам нефтепроводов в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозу инвестиционного банка Teniz Capital, в ближайшие годы Казахстан планирует расширять и модернизировать сеть нефтепроводов при участии как государственных, так и международных инвесторов, сообщает Trend.

Эти проекты направлены на повышение экспортного потенциала и обновление существующей инфраструктуры. Предполагается, что национальные нефтяные компании - в первую очередь "КазМунайГаз" и его дочерняя структура "КазТрансОйл" - будут финансировать ремонт и внутреннюю оптимизацию за счет собственных средств или размещения облигаций в тенге и евро.

Китайская CNPC - давний партнер Казахстана по восточному экспортному направлению — вероятно, сыграет ключевую роль в финансировании расширения газопровода Казахстан-Китай. Она также может предоставить кредит на строительство нового трансграничного участка, соединяющего Казахстан с Россией. Ожидается, что китайские государственные банки - Банк развития Китая и Эксимбанк - поддержат подобные проекты, особенно те, что реализуются в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

В случае одобрения нового обходного трубопровода возможным станет участие российских сторон, включая "Транснефть" и правительство России. Предполагается, что софинансирование может быть организовано через совместные предприятия с казахстанскими операторами, такими как "КазТрансОйл".

Международные нефтяные компании, работающие в Казахстане, включая Chevron, ExxonMobil и Total, могут также участвовать в проектах за счет реинвестирования доходов от эксплуатации Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Если будет создан новый экспортный маршрут, например, Транскаспийский трубопровод, эти компании потенциально могут выступить его спонсорами - особенно при благоприятной политической конъюнктуре.

К участию в проектах могут быть привлечены и международные финансовые институты, такие как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Несмотря на то, что традиционная нефтяная инфраструктура вызывает вопросы с точки зрения ESG-критериев, проекты, способствующие энергетической безопасности Европы, сохраняют потенциал для привлечения международного финансирования.

Несмотря на рыночную и геополитическую неопределенность, Teniz Capital ожидает продолжения инвестиций в транзитную инфраструктуру Казахстана, что укрепит позиции страны как ключевого энергетического узла в регионе.