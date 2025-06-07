Иран пересматривает правила для инвесторов в авиационной отрасли

БАКУ /Trend/ - Иранская организация гражданской авиации внесет изменения в методы, чтобы помочь устранить препятствия, с которыми сталкиваются инвесторы в области воздушного транспорта.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ заместитель министра дорог и городского развития Ирана и председатель Организации гражданской авиации Хусейн Пурфарзана.

По его словам, в настоящее время существуют определённые ограничения, в частности — разделение между владельцем воздушного судна и его конечным эксплуатантом. К примеру, владелец самолета может передавать его в распоряжение различных авиакомпаний, что создает условия для конкурентной среды.

Пурфарзана сказал, что воздушный транспорт страны предусматривает приобретение транспортных средств различных размеров, в том числе малых и больших пассажирских самолетов, вертолетов и так далее. В связи с этим инвесторы могут инвестировать десятки миллионов долларов, начиная с 1 миллиарда риалов (около 1,72 тысячи долларов).

Следует отметить, что в Иране зарегистрированы 185 пассажирских самолётов, из которых на постоянной основе эксплуатируются от 130 до 150 единиц.

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