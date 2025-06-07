Джейхун Байрамов обсудил с пакистанским коллегой подготовку к саммиту ОЭС

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммедом Исхаком Даром.

Как сообщили Trend в МИД, между министрами были обсуждены вопросы, вытекающие из азербайджано-пакистанского партнерства, различные аспекты двусторонней, многосторонней повестки сотрудничества.

Было выражено удовлетворение возросшей динамикой взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. Рассмотрены вопросы, вытекающие из переговоров, проведенных в рамках саммита Азербайджан-Турция-Пакистан в городе Лачин, в том числе вопросы подготовки к Совету министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), который состоится 21-22 июня в Стамбуле, а также саммита Организации экономического сотрудничества, который Азербайджан проведет в июле текущего года.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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