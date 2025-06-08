Стал известен объем производства Бушерской АЭС с 2013 года
1-й блок Бушерской АЭС начал работу в 2011 году. С 2013 года на этом блоке произведено максимальное количество электроэнергии.
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