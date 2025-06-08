Грузия увеличила объем закупок ненефтяных продуктов у Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 105,8 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 25,7 миллиона долларов США или на 32 процента выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетном периоде объем экспорта нефтепродуктов в Грузию составил 9,90 процента от общего объема экспорта Азербайджана. Таким образом, Грузия заняла третье место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует наибольшее количество нефтепродуктов.

В то же время в январе-апреле 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 272,9 миллиона долларов США.

Согласно информации, это на 35,3 миллиона долларов США, или на 14,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В отчетном периоде товарооборот с Грузией составил 1,61 процента от общего товарооборота Азербайджана.

За январь-апрель текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано товаров на сумму 234,9 миллиона долларов США, что на 23,8 миллиона долларов США или на 11,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В период с января по апрель 2025 года из Грузии в Азербайджан было импортировано товаров на сумму 38 миллионов долларов США, что на 11,5 миллиона долларов США или на 43,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в январе-апреле 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 16,917 миллиарда долларов США.

Согласно информации, это на 3,3 миллиарда долларов США или на 24,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Внешнеторговый оборот составил 8,785 миллиарда долларов США по экспорту и 8,133 миллиарда долларов США по импорту. Это соответственно на 616,1 миллиона долларов США (или на 7,5 процента) и на 2,7 миллиарда долларов США (или на 48,8 процента) больше по сравнению с показателями за первые четыре месяца 2024 года.