Казахстан и Иран намерены вывести сотрудничество на новый уровень

АСТАНА /Trend/ - В рамках официального визита в Иран заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провёл переговоры с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи, сообщает Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

Согласно информации, министры обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Особое внимание уделено углублению торгово-экономического партнёрства, при этом подчёркнута необходимость вывода сотрудничества на качественно новый уровень.

«Мы намерены и дальше расширять динамичный и конструктивный диалог между двумя странами. В 2024 году двусторонний товарооборот увеличился на 12,3% и составил более 340 млн долларов США, а в первом квартале 2025 года этот показатель увеличился на 82% и составил 129 млн долларов. Мы стремимся сохранить эту динамику и увеличить объём торговли до 3 млрд долларов», – отметил М.Нуртлеу.