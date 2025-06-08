На одном из рынков в Баку произошел пожар (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на территории «Сабунчинского рынка», расположенного в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает Trend, на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Сообщается, что в ходе оценки обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар возник в нескольких соседних зданиях на территории рынка и что высок риск его распространения на другие участки.

Благодаря принятым пожарными экстренным мерам пожар удалось потушить в короткие сроки, не допустив его распространения на большую территорию.

В результате пожара на территории рынка под одной крышей общей площадью 2000 квадратных метров сгорели горючие конструкции различных одноэтажных объектов 250 квадратных метров. В их числе — горючие конструкции автомастерской, а также горючие конструкции автомобиля марки MERCEDES, находившийся внутри мастерской, конструкции кафе и помещения мужской парикмахерской, и магазина по продаже автозапчастей.

Отмечается, что соседние объекты, в том числе другие объекты на территории рынка, а также припаркованные автомобили были защищены от пожара.