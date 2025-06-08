Туристический потенциал Азербайджана представлен в Южной Корее (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Туристический потенциал Азербайджана представлен на Сеульской международной туристической ярмарке (SITF), которая проходит в столице Республики Корея с 5 по 8 июня.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана, SITF, одна из ведущих туристических выставок в Республике Корея, служит динамичной платформой для профессионалов в сфере туризма со всего мира для общения, изучения инновационных тенденций и создания возможностей для продвижения в туристической отрасли.

Страну на выставке представляют Азербайджанское бюро по туризму, ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и 5 местных партнеров. Посетителям предоставляется информация, связанная с азербайджанской культурой, национальной кухней и природным туризмом.

В ходе выставки демонстрируются туристические возможности Карабаха и региона Восточный Зангезур, а также проводится информационная кампания в рамках «Года Конституции и суверенитета».

Отметим, что национальный стенд Азербайджана посетил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Корея Рамин Гасанов.