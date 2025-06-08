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МИД Казахстана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

Казахстан Материалы 8 июня 2025 12:19 (UTC +04:00)
МИД Казахстана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Иран подписали Программу сотрудничества и Меморандум о сотрудничестве в области дипломатического архива между министерствами иностранных дел двух стран.

Подписание состоялось в ходе переговоров глав МИД Казахстана и Ирана Мурат Нуртлеу и Сейеда Аббаса Аракчи, передает Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Ирана акцентировали внимание на необходимости координации совместной работы по вопросам развития региона Каспийского моря. Кроме того, отмечена важность наращивания партнёрства приграничных областей Казахстана и иранских провинций, а также использования потенциала прикаспийских портов как одной из составляющей транспортно-логистического направления сотрудничества между странами.

Стороны положительно оценили партнёрство в международных форматах и договорились продолжить работу в указанных направлениях.

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