МИД Казахстана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Иран подписали Программу сотрудничества и Меморандум о сотрудничестве в области дипломатического архива между министерствами иностранных дел двух стран.
Подписание состоялось в ходе переговоров глав МИД Казахстана и Ирана Мурат Нуртлеу и Сейеда Аббаса Аракчи, передает Trend со ссылкой на МИД Казахстана.
Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств Казахстана и
Ирана акцентировали внимание на необходимости координации
совместной работы по вопросам развития региона Каспийского моря.
Кроме того, отмечена важность наращивания партнёрства приграничных
областей Казахстана и иранских провинций, а также использования
потенциала прикаспийских портов как одной из составляющей
транспортно-логистического направления сотрудничества между
странами.
Стороны положительно оценили партнёрство в международных форматах и договорились продолжить работу в указанных направлениях.