Увеличился объем грузов, перевозимых по международным направлениям через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - За 1-й месяц текущего иранского года (с 21 марта по 20 апреля 2025 года) объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты по международным направлениям, увеличился на 30% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (с 20 марта по 19 апреля 2024 года).

По информации Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов.

Согласно статистике, в 1-м месяце объем грузов, перевезенных через иранские аэропорты в международных направлениях, составил 6,33 тыс. тонн. В то время как за аналогичный месяц прошлого года через иранские аэропорты было перевезено около 4,86 тыс. тонн грузов.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 г. -20 марта 2026 г.) (тонны) Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) (тонны) Процентное изменение 1-й месяц (21 марта-20 апреля) 6 330 4 859 30

Согласно статистике, в 1-м месяце больше всего было перевезено грузов через аэропорт Мешхеда - 2,72 тыс. тонн.

1,19 тыс. тонн перевезено через аэропорт Шираз и 631 тыс. тонн - через Тебризский аэропорт.

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.