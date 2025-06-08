По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой очередная продовольственная помощь распределена между семьями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается благотворительная акция в рамках социального проекта Bizim Mətbəx («Наша кухня»), реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в целях поддержки малообеспеченных семей по случаю праздника Гурбан байрамы.

Как сообщили Trend в IDEA, очередным пунктом назначения благотворительной акции стал Наримановский район города Баку. Проживающим здесь 100 малообеспеченным семьям по случаю праздника были переданы коробки с продовольствием.

Главная цель инициированного Лейлой Алиевой социального проекта Bizim Mətbəх – укрепить дух солидарности в нашем обществе, предоставив горячую еду и продовольственную помощь малообеспеченным семьям и нуждающимся. С начала своей деятельности волонтеры Bizim Mətbəx уже предоставили горячую еду и продовольственную помощь сотням тысяч людей, проживающих в Баку и его окрестностях, сумев тем самым внести в их повседневную жизнь теплоту и надежду.

Отметим, что запущен сайт проекта Bizim Mətbəx (https://bizimmetbex.az/), благодаря чему создана возможность для каждого делать пожертвования и присоединиться к акциям в качестве волонтера.