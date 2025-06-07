Объем одобренного торгового финансирования ITFC достиг рекордного уровня в 2024 году
Финансирование охватило 110 операций в 26 странах, что подчеркивает растущую роль ITFC в содействии экономическому росту и региональной интеграции в странах-членах.
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