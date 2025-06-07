Президент Узбекистана принял международных инвесторов

БАКУ/ Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7 июня принял делегацию зарубежных инвесторов в составе председателя правления компании «Al Mirqab Capital» Хамада бин Джассима Аль Тани и старшего управляющего директора инвестиционной компании «Blackrock» Адебайо Огунлеси, передает Trend.

Были рассмотрены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и реализации перспективных инвестиционных проектов в Узбекистане.

В качестве приоритетных направлений определены крупные инфраструктурные и промышленные проекты государственно-частного партнерства, включая модернизацию газо- и электрораспределительных сетей, системы водоснабжения, строительство мощностей генерации и аккумуляции энергии, скоростных железнодорожных путей, возведение объектов недвижимости и бизнес-инфраструктуры.

По итогам переговоров достигнута договоренность о принятии «дорожной карты» для системного продвижения перспективных проектов.