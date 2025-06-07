Более 14 тыс. человек пострадали во время забоя жертвенных животных в Турции

БАКУ /Trend/ - Более 14 000 человек в Турции обратились за медицинской помощью в связи с травмами, полученными во время забоя жертвенных животных в первый день праздника Гурбан.

Как передает Trend, об этом в социальной сети X написал министр здравоохранения страны Кемал Мемишоглу.

Министр написал, что в больницы обратились в общей сложности 14 372 человека, в том числе 1 049 в Анкаре и 753 в Стамбуле.

Он напомнил, что для предотвращения подобных инцидентов убой животных должен осуществляться профессионалами.