Переход с угля на газ должен стать приоритетом для снижения выбросов — эксперт GECF
Переход с угля на природный газ должен рассматриваться как приоритетное, экономически эффективное и оперативное решение по сокращению выбросов в энергетическом секторе с учётом текущих временных и финансовых ограничений.
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