Иран сократил импорт продукции из Грузии

БАКУ /Trend/ - В 1-м месяце текущего иранского года (с 21 марта по 20 апреля 2025 г.) импорт Ираном продукции из Грузии снизился на 61,9% в стоимостном выражении и на 74,4% в весовом отношении по сравнению с предыдущим годом (с 20 марта по 19 апреля 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, в 1-м месяце импорт Ираном продукции из Грузии составил 890 тонн на сумму 3,1 миллиона долларов.

В аналогичном месяце прошлого года импорт Ираном продукции из Грузии составил 3,49 тыс. тонн на сумму 8,15 млн долларов.

Основными продуктами, импортируемыми Ираном из Грузии, были сельскохозяйственная продукция, пиломатериалы, различное оборудование и запчасти.

Согласно статистике, товарооборот Ирана с Грузией за 1-й месяц составил 36,7 тыс. тонн на сумму 16,9 млн долларов. Товарооборот по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизился на 22,3% в стоимостном выражении и на 11,8% в весовом.

Отметим, что согласно отчету Таможенной администрации Ирана, импорт ненефтяной продукции в 1-м месяце составил 1,8 млн тонн на сумму 2,85 млрд долларов. Импорт ненефтяной продукции вырос на 2,3% в стоимостном выражении и снизился на 26,4% в весовом отношении по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.