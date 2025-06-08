Назван объем средств, которые Россия вложит в газовые проекты Ирана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением, достигнутым между Ираном и Россией, Россия инвестирует 8 миллиардов долларов в иранские газовые проекты.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали на встрече с российской делегацией.

По его словам, до сих пор сумма согласованных инвестиций составила 5 миллиардов долларов. Продолжаются работы по подписанию соглашений об инвестициях на оставшиеся 3 миллиарда долларов.

Кроме того, продолжаются переговоры по свопу российского газа через Иран, сказал посол.

Добавим, что Иран считается 2-й страной в мире по запасам газа (около 34 трлн кубометров). В Иране в настоящее время действуют 22 газовых месторождения.

Отметим, что 17 января 2024 года в Москве президентами Ирана и России было подписано всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве. Помимо торговли и экономики, соглашение охватывает инновационные технологии, мирную атомную энергетику, информационную и кибербезопасность, борьбу с терроризмом, сотрудничество на Каспии и в сфере экологии и т. д.