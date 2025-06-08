Назван объем производства одного из НПЗ газовой компании "Южный Парс"
Насыщенный газ на 10-й нефтеперерабатывающий завод иранской газовой компании "Южный Парс" поставляется с 19-й фазы газового месторождения "Южный Парс".
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