Назван объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Китаем

БАКУ /Trend/ - В последние годы китайско-азербайджанское экономическое и торговое сотрудничество демонстрирует тенденцию развития - двусторонняя торговля неуклонно растет, Китай уже стал четвертым по величине торговым партнером Азербайджана и вторым по величине источником импорта.

Об этом сказала посол Китая в Азербайджане Лу Мэй, выступая сегодня на конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем в Баку, сообщает Trend

Она отметила, что инвестиции между двумя странами стабильно растут.

"По статистике азербайджанской стороны, количество китайских компаний, действующих в настоящее время в Азербайджане, составляет около 300, а объем китайских инвестиций в Азербайджан превысил 900 миллионов долларов США. Объем инвестиций Азербайджана в Китай составляет около 300 миллионов долларов США. В настоящее время китайская и азербайджанская стороны не только реализуют проекты в области строительных материалов, разведки нефти и газа, в сферах инфраструктуры, сельскохозяйственного оборудования, телекоммуникаций и технологий, но и активно продвигают сотрудничество в новых областях, таких как ветроэнергетика, солнечная энергия и транспортные средства на новой энергии", - сказала она.

Посол также отметила, что существует большой потенциал для дальнейшего повышения уровня китайско-азербайджанского экономического и торгового инвестиционного сотрудничества.

"Существует также необходимость дальнейшего расширения объемов двусторонней торговли и инвестиций, дальнейшего открытия каналов финансирования и оптимизации торговой структуры. Китайская сторона готова совместно с азербайджанской стороной полностью задействовать механизм межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между двумя странами", - сказала посол.

Лу Мэй также рассказала о преимуществах провинции Гуандун. "Провинция Гуандун сильна в экономическом отношении, богата промышленными ресурсами и имеет большой объем рынка. Кантонская ярмарка, ежегодно проводимая в Ганчжоу, является всемирно известной ярмаркой импортно-экспортных товаров. Это также важная платформа, на которой Китай демонстрирует миру свои достижения за счет реформ и политики открытых дверей. Район Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао становится мировым центром в области цепочки поставок, финансов и научно-технических инноваций. Преимущества и потенциал провинции Гуандун обеспечат мощную движущую силу для высококачественного развития китайско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.

Сегодня делегация и предприниматели из провинции Гуандун подробно ознакомятся со стратегией развития Азербайджана, инвестиционными потребностями и рыночными возможностями, а также изучат возможности сотрудничества и обмена в области энергетического перехода, инфраструктуры, промышленного производства, научных и технологических инноваций и других областях.

Проведение Форума экономического и торгового сотрудничества китайская провинция Гуандун - Азербайджан станет не только платформой для углубления сотрудничества, но и ярким примером обогащения всестороннего стратегического партнерства под руководством лидеров двух стран. Мы считаем, что в результате этого взаимодействия и обсуждений стороны добьются реализации еще более качественных проектов сотрудничества. Посольство Китая в Азербайджане, как всегда, будет продолжать поддерживать практическое сотрудничество между сторонами во всех сферах", - заявила посол.

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