Лидеры Kapital Bank на форуме Money 20/20 Europe: обмен международным опытом

Kapital Bank, считающий профессиональное и личностное развитие сотрудников своим приоритетом, в сентябре 2024 года запустил программу «Leading for Organizational Impact», направленную на развитие лидерских навыков управленцев. Программа, разработанная для 18 представителей руководящего состава, реализуется в партнерстве с одним из ведущих институтов в области лидерства – Center for Creative Leadership (CCL).

В рамках трехмодульной программы участники укрепляют как теоретические, так и практические навыки лидерства, опираясь на глобальные тренды и передовые подходы в управлении. Один из ключевых этапов программы являются практические сессии, прошедшие в Амстердаме, в которых приняли участие высокопоставленные представители таких уважаемых финансовых институтов как «ING», «Lloyds Bank London» и «OTP Bank». Среди них есть Ивар Ламмерс, глобальный директор «ING» по борьбе с финансовыми преступлениями, Барт Янсен, директор по искусственному интеллекту и клиентскому опыту «ING Bank», Саманта Эмери, директор по платежам и развитию «Lloyds Bank London» и Александра Брдар Турк, директор по банковским операциям «OTP Bank». В ходе сессий обсуждались актуальные темы: современные банковские тренды, предотвращение финансовых преступлений, применение искусственного интеллекта и развитие клиентского опыта.

В продолжение этой инициативы с 2 по 5 июня 2025 года представители руководящего состава банка также приняли участие в форуме Money 20/20 Europe, проходившем в сотрудничестве с мировым лидером индустрии цифровых платежей компанией Visa. Во время форума лидеры банка активно обменивались опытом с международными финансовыми учреждениями, знакомились с передовыми цифровыми и финтех трендами, а также принимали участие в различных воркшопах, где были представлены последние инновации в отрасли.

Член Правления Kapital Bank и главный директор по организационному развитию и управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова, поделилась своими мыслями о событии:

«Один из фундаментальных принципов лидерства, заложенный в нашей ДНК, - это умение быть лидером самому себе, стремление к постоянному обучению, развитию, открытость к инновациям и глобальному опыту. Для нас крайне важно отслеживать лучшие мировые практики и грамотно применять их, чтобы сохранять и укреплять наши позиции на конкурентном и стремительно меняющемся финансовом рынке. Уверена, что как участие в данной программе, так и присутствие на международном форуме Money 20/20 Europe усилят стратегическое мышление наших лидеров и внесут ценный вклад в развитие нашего банка. Формирование глобальных лидерских навыков и освоение инновационных подходов – не просто выбор, а неотъемлемая часть нашего пути в лидерстве».

Следует отметить, что Money 20/20 Europe является одним из крупнейших международных мероприятий, объединяющих ведущие банки, финтех компании, платежные платформы и регуляторные органы со всего мира. Основной целью форума является продвижение инноваций, цифровой трансформации и новых моделей сотрудничества в сфере финансовых услуг.