Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая в регионе Южного Кавказа - Лин Кичинг

БАКУ /Trend/ - В июле прошлого года Китай и Азербайджан объявили об установлении отношений стратегического партнерства, а в апреле этого года было достигнуто соглашение между главами государств двух стран и принято решение об установлении всесторонних отношений стратегического партнерства. Это не только плод многолетних отношений дружбы между двумя странами, но и начало новой страницы в экономическом и торговом сотрудничестве.

Об этом сказал председатель комитета по провинции Гуандун Народного политического консультативного совета Китая Лин Кичинг, выступая сегодня в Баку на конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем, сообщает Trend.

Он отметил, что сотрудничество между двумя странами в рамках инициативы "Один пояс, один путь" уже принесло серьезные результаты.

"Азербайджан стал крупнейшим торговым партнером Китая в регионе Южного Кавказа. На этот раз целью визита делегации провинции Гуандун в Азербайджан является содействие обеспечению взаимного развития между провинцией и Азербайджаном в более широких сферах и на более высоком уровне. Провинция Гуандун - крупнейшая с точки зрения экономики, демографии и внешней торговли провинция Китая, а также передовой регион в контексте реформ и открытой политики Китая. В 2020 году ВВП провинции Гуандун превысил 14 триллионов юаней, она 36 лет подряд занимает первое место по этому показателю в Китае. В первом квартале этого года ВВП провинции превысил 3,35 трлн юаней, а внешнеторговый оборот достиг 2,14 трлн юаней, установив новый рекорд за аналогичный период в истории. Этот регион стал благоприятным местом для инвестиций, плодородной почвой для предпринимательства, и находится в центре внимания как внутри страны, так и за рубежом", - сказал Лин Кичинг.

По его словам, провинция Гуандун готова углубить практическое сотрудничество с Азербайджаном в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и китайско-азербайджанского всеобъемлющего стратегического партнерства в таких областях, как инвестиции и торговля, цифровая экономика, "зеленая" энергия, культура и туризм, и тем самым стремится стимулировать новое развитие китайско-азербайджанских отношений.

Он подчеркнул, что еще один вопрос заключается в постоянном углублении энергетического сотрудничества между сторонами.

"Энергетический коридор, продвигаемый Азербайджаном, в частности коридор "зеленой" энергии, охватывающий Каспийское море, Черное море и Европу, создает большой потенциал для развития возобновляемых источников энергии. В настоящее время провинция Гуандун достигла больших успехов в областях ветроэнергетики, солнечной энергии и биоинтеллектуальных технологий, сформировав полный промышленный потенциал в области морской ветроэнергетики и хранения энергии", - сказал Лин Кичинг.

По его словам, как одна из ведущих провинций Китая с развитой обрабатывающей промышленностью, Гуандун уже сформировал современную промышленную систему, основанную на передовом производстве. "В провинции есть 31 основной производственный участок, создано 9 крупных промышленных кластеров по таким направлениям, как электронная информация нового поколения, умная бытовая техника, автомобили и новая энергия", - сказал он.

Лин Кичинг отметил, что недавно на 137-ю Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу съехались тысячи бизнесменов. По его словам, в мероприятии приняли участие 280 тысяч иностранных покупателей, что на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Общая стоимость экспортных контрактов составила 25,44 миллиарда долларов США, что означает увеличение на 3%. Мы надеемся, что двусторонняя торговля с Азербайджаном будет усиливаться, и все больше высококачественной продукции из Гуандуна будет поступать на рынок Азербайджана, и в то же время на рынок Гуандуна будет поставляться такая азербайджанская продукция, как гранат, виноградное вино, птичье мясо, фундук и миндаль. Это будет постоянно повышать качество и уровень торговли между нами", - сказал он.

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