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Встреча с главой армянской Григорианской церкви Гарегином II не планируется - Аллахшукюр Пашазаде

Общество Материалы 6 июня 2025 09:55 (UTC +04:00)
Встреча с главой армянской Григорианской церкви Гарегином II не планируется - Аллахшукюр Пашазаде

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Встреча с главой армянской Григорианской церкви Гарегином II не планируется.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом после праздничного намаза заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

"Гарегин, можно сказать, вышел за рамки религиозной деятельности, приняв на себя и политическую роль. Его глубокое вовлечение в политику и привело к нынешнему положению. В связи с этим встреча с ним не рассматривается",- добавил А.Пашазаде.

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