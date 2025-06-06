Встреча с главой армянской Григорианской церкви Гарегином II не планируется - Аллахшукюр Пашазаде

БАКУ /Trend/ - Встреча с главой армянской Григорианской церкви Гарегином II не планируется.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом после праздничного намаза заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

"Гарегин, можно сказать, вышел за рамки религиозной деятельности, приняв на себя и политическую роль. Его глубокое вовлечение в политику и привело к нынешнему положению. В связи с этим встреча с ним не рассматривается",- добавил А.Пашазаде.

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