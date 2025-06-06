Чистый водород будет играть растущую роль в глобальных энергетических системах к 2050 году

Фото: ЕБРР

В сценарии Walls спрос на чистый водород возрастет с почти нулевого уровня сегодня до почти 200 миллионов тонн нефтяного эквивалента (Mtoe) к 2050 году.

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