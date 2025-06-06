Спрос на газ в ЕС будет снижаться, но сохранит ключевую роль в энергопереходе - Equinor

БАКУ/Trend/ - Спрос на природный газ в странах ЕС-27 и Великобритании, как ожидается, продолжит снижаться в ближайшие десятилетия, однако топливо сохранит важную роль в энергетической системе Европы в условиях отказа региона от более загрязняющих источников энергии. Об этом свидетельствуют последние рыночные оценки компании Equinor, передает Trend.

Электрификация остается центральным элементом климатической стратегии Европейского союза, включая амбициозные планы по установке тепловых насосов в жилых и коммерческих зданиях. Такие страны, как Франция и Италия, демонстрируют более быстрые темпы внедрения по сравнению с Германией и Великобританией. Переход от газовых котлов к тепловым насосам в сочетании с мерами по повышению теплоизоляции и энергоэффективности способствует устойчивому снижению потребления газа.

Тем не менее газ продолжает играть важную роль в производстве электроэнергии, особенно в странах с высокой долей возобновляемых источников энергии или в тех странах, где постепенно выводятся из эксплуатации уголь и лигнит — таких как Германия и Польша. По мере увеличения доли прерывистых ВИЭ газ обеспечивает необходимую гибкость для поддержания стабильности энергосистем. Растущее использование тепловых насосов, электромобилей и энергоемких дата-центров также приведет к росту спроса на электроэнергию, что, в свою очередь, косвенно поддерживает роль газа в балансировке спроса и предложения.

В промышленном секторе спрос на газ остается чувствительным к ценам на топливо и общему состоянию экономики. Хотя электрификация и повышение эффективности постепенно набирают обороты, эти изменения в основном обусловлены необходимостью сокращения издержек, а не климатическими обязательствами. Полное восстановление промышленного спроса на газ до уровня до кризиса маловероятно, хотя в будущем потребление может вырасти при благоприятной рыночной конъюнктуре и поддержке со стороны государства.

Таким образом, несмотря на общий спад спроса на газ в Европе, это топливо продолжит играть стратегическую роль в достижении целей по декарбонизации — обеспечивая более чистую альтернативу углю и помогая стабилизировать энергосистему на этапе энергетического перехода.