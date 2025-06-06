Биткоин упал в цене - последние показатели рынка криптовалют (Таблица)

На мировом рынке криптовалют зафиксировано снижение цен на большинство активов. Биткоин и Ethereum подешевели, демонстрируя отрицательную динамику за последние сутки. Также снизились в цене такие криптовалюты, как Solana, BNB, Cardano и Dogecoin. Небольшой рост показали лишь Tether и TRON. Снижение преобладает по большинству позиций.

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