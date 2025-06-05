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Ночное размышление Эльчина Иманова в Ханкенди - памяти выдающегося поэта Микаила Мушфига (ВИДЕО)

Культура Материалы 5 июня 2025 15:26 (UTC +04:00)
Ночное размышление Эльчина Иманова в Ханкенди - памяти выдающегося поэта Микаила Мушфига (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 117 лет со дня рождения одного из ярчайших представителей азербайджанской литературы XX века - поэта, переводчика Микаила Мушфига (Микаил Абдулгадир оглу Исмаилзаде, 5 июня 1908 - 6 января 1938), павшего жертвой сталинских репрессий, сообщает Trend Life. Его творчество и судьба навсегда остались в памяти азербайджанского народа как символ большого таланта и трагической эпохи.

В связи с этой датой известный композитор Эльчин Иманов создал музыкальную композицию "Gəcə düşüncəsi" (Ночное размышление), посвятив ее поэту. Уже на протяжении 25 лет поэзия Микаила Мушфига занимает в творчестве Эльчина Иманова особое место. Среди созданных им произведений на стихи поэта - "Ana dedim…" ,"Küləklər", "Yenə o bağ olaydi…" , "Həyat sevgisi" и "Ulduzlar".

Композицию "Gəcə düşüncəsi" исполнил талантливый молодой певец Зюльфю Асадзаде.

Особенно трогательно то, что видеоклип на эту песню снят в древнем азербайджанском городе Ханкенди.

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